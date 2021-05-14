Гилмор может покинуть «Челси» этим летом

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор может покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство «синих» хочет отдать в аренду 19-летнего шотландца в другой клуб АПЛ.

В составе «Челси» в этом сезоне футболист провел всего 5 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. После 36 туров АПЛ «Челси» в этом сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице.