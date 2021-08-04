Грилиш подпишет контракт с «Манчестер Сити» на пять лет
13:41
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити». Он подпишет контракт с «горожанами» на пять лет, сообщает The Guardian.
Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.
В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.
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