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Грилиш подпишет контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

13:41
Джек Грилиш. Фото Instagram
Джек Грилиш. Фото Instagram
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити». Он подпишет контракт с «горожанами» на пять лет, сообщает The Guardian.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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