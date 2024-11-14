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Сегодня, 05:25

Гилавоги сравнил чемпионшип с НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лидса» Жозуа Гилавоги, перебравшийся в Англию несколько недель назад в возрасте 34 лет, рассказал о разнице между английским футболом и другими чемпионатами.

«Честно говоря, я приятно удивлен. Пробыв в чемпионате Германии 10 лет, который является очень структурированным чемпионатом, я думал, что в Англии будет то же самое. Даже, может быть, немного хуже, так как «Лидс» играет в чемпионшипе. Но, честно говоря, у меня такое ощущение, будто я попал в НБА.

Здесь персонал очень важен, мы должны ездить на выезде примерно с 50-60 людьми. Есть люди, которые приезжают за день до нас, чтобы проверить отель, диетолог, чтобы мы успели сделать заказ перед выходом из самолета и все было готово, когда мы приедем в отель, садовники, которые что-то делают с газоном, пока тренер еще дает нам инструкции для другого упражнения... Это действительно впечатляет», — цитирует RMC Sport Гилавоги.

Французский хавбек выступал ранее за «Сент-Этьен», «Атлетико», «Вольфсбург», «Бордо» и «Майнц».

Футбол
ФК Лидс
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
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Эвертон – Брентфорд
 - : -
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Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Ман. Сити – Тоттенхэм
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Брайан Мбеумо

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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Коул Палмер

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