Гиггз арестован по подозрению в нападении на свою девушку

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз арестован по обвинению в нападении на свою девушку, сообщает The Sun. Подруга экс-игрока «Манчестер Юнайтед», Кейт Гревилл, сама вызвала полицию после 22.00 в воскресенье.

46-летний валлиец был допрошен по подозрению в нападении и нанесении телесных повреждений. Затем он был освобожден под залог до завершения расследования. Из участка Гиггз вышел в понедельник днем.

Представитель полиции сказал: «Женщина в возрасте 30 лет получила легкие травмы, но не нуждалась в помощи медиков. 46-летний мужчина был арестован по подозрению в нападении по статье 47 и нападении по статье 39».