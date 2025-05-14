Гиббса-Уайта лишили водительских прав на полгода

Полузащитник «Ноттингем Форест» и сборной Англии Морган Гиббс-Уайт получил запрет на управление автомобилем в течение шести месяцев. 25-летний англичанин признал себя виновным в нескольких нарушениях скоростного режима на трассе A52 в районе Рэдклифф-он-Трент в Ноттингемшире в период с декабря 2024 по февраль 2025 года.

Футболист признал себя виновным в шести случаях превышения скоростного режима. Самая высокая зафиксированная скорость, с которой двигался его автомобиль, составляла 96 миль/час между Страглторп-роуд и Лингс-Бар-роуд.

Гиббс-Уайт оштрафован на 3996 фунтов стерлингов. Его также обязали выплатить 1598 фунтов стерлингов в качестве компенсации и 110 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек.

В этом сезоне Гиббс-Уайт сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 10 голевых передач.