Гейе стал третьим игроком АПЛ с красной карточкой после нарушения правил на партнере с 2000 года

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе стал третьим игроком АПЛ с 2000 года, которого удалили после нарушения правил в отношении партнера по команде, сообщает Opta.

В 2005 году игроков «Ньюкасла» Ли Бойера и Кирона Дайера удалили на 82-й минуте матча с «Астон Виллой», а в 2008 году нападающий «Сток Сити» Рикардо Фуллер получил красную карточку после фола на Энди Гриффине.

36-летнего сенегального полузащитника Гейе удалили на 13-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед» после конфликта с защитником Майклом Кином. Действие Гейе было расценено как явный удар по лицу партнера.