Гейе принес извинения после своего удаления в матче «МЮ» — «Эвертон»

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе принес извинения после своего удаления в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

36-летний сенегалец извинился перед партнером по команде Майклом Кином, а также другими игроками, тренерским штабом, болельщиками и клубом. Он заявил, что полностью берет на себя ответственность за свою реакцию.

«Произошедшее не отражает моих истинных качеств и принципов. Эмоции иногда берут верх, но ничто не оправдывает подобного поведения. Я сделаю все, чтобы это никогда не повторилось», — написал футболист в соцсети.

Гейе удалили на 13-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед» после конфликта с защитником Майклом Кином. Его действие было расценено как явный удар по лицу партнера.