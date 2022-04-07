Гетце назвал ошибкой свой отказ от перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник ПСВ Марио Гетце назвал ошибкой свой отказ от перехода в «Ливерпуль» шесть лет назад.

«Мы все еще на связи с Юргеном Клоппом, мы как-то вспоминали, что я мог перейти в «Ливерпуль» в 2016 году. Но я тогда был не в том состоянии, чтобы рассмотреть возможность этого перехода. Жалею ли я? Всегда трудно оценивать, оглядываясь назад, но сейчас я точно могу сказать, что мне стоило перейти в «Ливерпуль». Я принял неправильное решение, но не скажу, что сожалею об этом.

Юрген Клопп оказал самое большое влияние на мою карьеру. Он может быть твоим другом, но в то же время очень жестким и требовательным. Он двигает тебя вперед, чтобы ты показывал свою лучшую форму. Так было со мной, так происходит со всем «Ливерпулем» сейчас. Он не просто тренер команды, он управляет всеми в клубе. В личном общении он может быть как другом, так и начальником. Могу ли я представить, что вновь поработаю с ним? Вполне. Посмотрим, как сложится в будущем», — приводит Daily Mail слова Гетце.

Летом 2016 года Гетце вернулся из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию», где выступал до октября 2020 года, после чего отправился в ПСВ.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах за ПСВ.