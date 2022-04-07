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Сегодня, 08:35

Гетце назвал ошибкой свой отказ от перехода в «Ливерпуль»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ПСВ Марио Гетце назвал ошибкой свой отказ от перехода в «Ливерпуль» шесть лет назад.

«Мы все еще на связи с Юргеном Клоппом, мы как-то вспоминали, что я мог перейти в «Ливерпуль» в 2016 году. Но я тогда был не в том состоянии, чтобы рассмотреть возможность этого перехода. Жалею ли я? Всегда трудно оценивать, оглядываясь назад, но сейчас я точно могу сказать, что мне стоило перейти в «Ливерпуль». Я принял неправильное решение, но не скажу, что сожалею об этом.
Юрген Клопп оказал самое большое влияние на мою карьеру. Он может быть твоим другом, но в то же время очень жестким и требовательным. Он двигает тебя вперед, чтобы ты показывал свою лучшую форму. Так было со мной, так происходит со всем «Ливерпулем» сейчас. Он не просто тренер команды, он управляет всеми в клубе. В личном общении он может быть как другом, так и начальником. Могу ли я представить, что вновь поработаю с ним? Вполне. Посмотрим, как сложится в будущем», — приводит Daily Mail слова Гетце.

Летом 2016 года Гетце вернулся из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию», где выступал до октября 2020 года, после чего отправился в ПСВ.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах за ПСВ.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10691937/Mario-Gotze-Liverpool-regret-comparing-Klopp-Pep-PSV-Eindhovens-resurgence.html
Марио Гетце
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ФК Ливерпуль
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1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 - : -
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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