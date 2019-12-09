Гэри Невилл: «Я запутался в том, хорош или плох Марсьяль»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что клубу не стоит продавать нападающего Антони Марсьяля. При этом он признает, что француз, приобретенный в 2015 году у «Монако» за 40 миллионов евро, пока не оправдал ожиданий.

— Я запутался. Не знаю, лучший ли он нападающий, и это не так, — цитирует Sky Sports Невилла. — Иногда кажется, что он отличный игрок, а на следующей неделе все совсем не так. Но клубу не стоит рисковать и продавать его, зная, на что он все же способен. Ему нужно дать возможность проявить себя. Мы видим, что если проявить настойчивость, он наберет уверенность и может забивать 20-25 голов за сезон.