Гэри Невилл рассказал, кто выиграет АПЛ раньше: «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл заявил, что его бывший клуб выиграет АПЛ раньше, чем «Ливерпуль».

— «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» время от времени придерживались неразумной политики, — цитирует Невилла Goal. — Сейчас через это проходит «Манчестер Юнайтед». Но в конце концов клуб подберет правильную систему подбора персонала и подберет отличного тренера. Надеюсь, что с Сульшером они начнут побеждать.

Я могу гарантировать, что «МЮ» снова победит в АПЛ и сделает это раньше «Ливерпуля». Такое мое мнение вовсем не значит, что я с неуважением отношусь к сопернику. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» уже показывает более зрелый футбол, чем вы думаете.

Напомним, что в прошлом сезоне победителем АПЛ стал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» стал вторым и одержал победу в Лиги чемпионов, «МЮ» расположился на шестой позиции.