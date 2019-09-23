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Гэри Невилл призывает «Манчестер Юнайтед» потратить на трансферы 1 миллиард евро

05:54
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что манкунианцы должны потратить порядка миллиарда евро на трансферы, чтобы включиться в борьбу за чемпионство.

— Думаю, Сульшеру нужно еще 3-4 трансферных окна для того, чтобы повысить уровень состава, — цитирует Sky Sports Невилла. — Только тогда «Юнайтед» сможет бороться за титулы. Им точно нужно несколько сотен миллионов евро. Те дни, когда можно было легко заменить любого игрока, прошли.

Наверное, Юнайтед нужно потратить еще 1 млрд евро на усиление состава. Зачем? Гринвуд, Марсьяль и Рашфорд травмированы. Основной форвард команды — Джесси Лингард. Вот к чему привела трансферная политика клуба.

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