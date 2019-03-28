Гэри Невилл – о назначении Сульшера: "МЮ" должен помочь ему на трансферном рынке"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера манкунианцев.
– Я очень рад за Уле. Не думал, что это случится, когда он приехал сюда. Однако, после его назначения результаты и атмосфера в команде стали потрясающими, и он заслуживает этого. Теперь Сульшеру нужна поддержка на трансферном рынке с точки зрения финансов и надлежащих ресурсов, – написал Невилл в своем Твиттере.
Под руководством Сульшера "МЮ" провел 19 матчей, одержал 14 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.
I’m delighted for Ole . I didn’t think this would happen when he was appointed . However the results and spirit in the club have been incredible since he arrived and he deserves it. He now needs support in the transfer market in terms of finance and the right resource! ❤️👹– Gary Neville (@GNev2) 28 марта 2019 г.