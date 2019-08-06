Гэри Невилл не сел бы с собой за один стол

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл пошутил, что не сел бы обедать за один стол с самим собой. Портал Football Joe опубликовал шуточную картинку со столовой, где за столиками сидят известные футболисты и тренеры, и предложил выбрать тот, за который бы подписчики хотели сесть.

"Любой, кроме девятого", - написал Невилл. За девятым столиком сидит он, а также его бывший партнер по обороне в "МЮ" Рио Фердинанд, многолетний соперник из "Ливерпуля", а сейчас коллега по телеэфиру Джейми Каррагер и еще один бывший футболист, а сейчас телеэксперт Робби Сэведж.