Гэри Невилл назвал трех игроков, которых нужно подписать «МЮ»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл ответил на вопросы подписчиков в Twitter. В частности, он назвал лучшего нападающего и правого хавбека, с которыми ему доводилось играть, а также трех футболистов, которые сейчас пригодились бы «МЮ».
— Как «Арсеналу» выйти из кризиса уверенности?
— Поменять игроков!
— Худшая привычка Фила? (имеется в виду Фил Невилл, брат Гэри)
— Брокколи.
— Когда вы играли за «МЮ», кого вы не любили больше — «Арсенал» или «Ливерпуль»?
— Да ладно вам...
— Три игрока, которых вы бы подписали для «МЮ»?
— Варан, Канте и Мбаппе.
— Ваш любимый бразильский футболист?
— Ромарио.
— Когда «МЮ» сможет побороться за титул?
— С идеальными трансферами не раньше 2021/22.
— Лучший правый полузащитник, с которым вы играли?
— Бекхэм.
— Лучший нападающий, с которым вы играли?
— Руни.