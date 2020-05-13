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Гэри Невилл назвал лучшую атакующую тройку в истории АПЛ

20:27
Уэйн Руни, Карлос Тевес, Криштиану Роналду.
Уэйн Руни, Карлос Тевес, Криштиану Роналду.
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что трио нападающих Карлос Тевес — Уэйн Руни — Криштиану Роналду было лучшей атакой в истории чемпионата Англии. Трио нападающих выступало в «МЮ» с 2007 по 2009 год, после чего Тевес ушел в «Манчестер Сити», а Роналду — в «Реал».

— Никто в моих глазах не превзойдет эту тройку, — цитирует Football Daily Невилла. — Вы можете говорить о Мане, Салахе и Фирмину. Мне они очень нравятся. Стерлинг, Агуэро и Сане хороши в «Сити». Но троица «Тевес — Руни — Роналду» на своем пике была не из этого мира.

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