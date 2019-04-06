Гэри Невилл назвал лучшего игрока сезона в АПЛ. Неожиданный выбор

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл назвал защитника "Ливерпуля" Виргила ван Дейка лучшим игроком сезона в чепионате Англии. Невилл отметил удачные пасы у игрока обороны.

- Я давно не видел такого хорошего центрального защитника, - цитирует The Dutchman Невилла. - Он очень легко отдает передачи. Он пасует как полузащитник. Для меня он стопроцентный игрок года, никто даже близко не подобрался к нему.

Ван Дейк в нынешнем сезоне провел 40 матчей, забил 7 голов и отдал 3 передачи во всех турнирах.