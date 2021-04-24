Георгиев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроком матча регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Российский голкипер Александр Георгиев признан первой звездой встречи, так как отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Второй звездой стал Алексис Лафернье, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку россиянин Артемий Панарин, сделавший две голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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