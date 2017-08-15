Генрих Мхитарян: "Удивлен, что "Челси" продал Матича в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян выразил удовлетворение от работы руководства клуба на трансферном рынке. Хавбек подчеркнул, что новички "красных дьяволов" уже влились в коллектив.

– Матич проделывает огромный объем работы на поле, – цитирует Daily Mail Мхитаряна. – Он выполняет очень большую черновую работу. Честно говоря, я удивлен, что "Челси" согласился его продать. Тем не менее я рад, что Неманья играет за мою команду.

Кроме того, в "МЮ" перешли Лукаку и Линделеф, которые уже влились в коллектив. Клуб проделал серьезную работу на трансферном рынке, к нам перешли хорошие футболисты, которые помогут команде в наступившем сезоне.