22:24 | Футбол — Англия

Генрих Мхитарян: "Рад вернуться на поле спустя два месяца"

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Полузащитник "Арсенала"  Генрих Мхитарян признался, что был рад вернуться на поле в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (2:1). 30-летний хавбек не играл с декабря прошлого года из-за травмы. 

- Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды, - написал Мхитарян в своем Твиттере.

В текущем сезоне Мхитарян провел 21 матч за "Арсенал", забил 4 гоа и отдал 3 результативных передачи.

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