Генрих Мхитарян: "Рад вернуться на поле спустя два месяца"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что был рад вернуться на поле в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (2:1). 30-летний хавбек не играл с декабря прошлого года из-за травмы.

- Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды, - написал Мхитарян в своем Твиттере.

I am happy to be back after two months so I will keep on working and doing my best for the team💪🏼💪🏼💪🏼 @Arsenal #COYG #micki #mkhitaryan pic.twitter.com/RPnrYrKj8K – Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 9 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Мхитарян провел 21 матч за "Арсенал", забил 4 гоа и отдал 3 результативных передачи.

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