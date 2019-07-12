Генрих Мхитарян: "Гордиться буду, когда закончу карьеру"

Посол чемпионата Европы среди юношей до 19 лет Генрих Мхитарян, выступающий за "Арсенал", в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, на кого равнялся в юношеском возрасте и чем он гордится больше всего.

- Расскажите о выступлениях за сборную U19. Чему игроки учатся на этом уровне?

- Ты набираешься опыта, потому что соревнуешься с более сильными соперниками, чем в местном чемпионате. На этом уровне я увидел, что футбол быстрее. Что все надо делать быстрее, быстрее принимать решения, что меньше времени на раздумья. Еще, когда играешь против сборных, понимаешь, на каком уровне ты сам, что надо улучшить.

- Кто был ваш любимый игрок в то время?

- Зинедин Зидан. На поле он был Пикассо. Делал с мячом невероятные штуки, творил волшебство.

- Вы лучший бомбардир сборной Армении. Есть какой-то момент, которым вы особенно гордитесь?

- Не люблю хвалить себя. Что бы я ни делал, делаю это с удовольствием. Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры. Как я себя создал, чего я достиг, где я нахожусь. Вот чем я горжусь.

- Что для Армении означает возможность провести этот чемпионат?

- В Армении все любят футбол. Люди рады, что у нас пройдет этот турнир. Это прекрасная возможность увидеть будущих звезд европейского футбола.

- Что посоветуете молодым футболистам, которые сыграют в Армении этим летом?

- Получать удовольствие и наслаждаться каждым моментом. Потому что такие матчи и турниры могут быть и раз в жизни. Желаю удачи всем игрокам.