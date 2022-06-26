Гендиректор «Манчестер Сити»: «ЛЧ не наша основная цель. «Реал» должен был проигрывать «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю»
Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что Лига чемпионов не является приоритетным турниром для клуба.
«Мы не делаем ее (Лигу чемпионов) нашей основной целью из-за того, что в турнире большую роль играет удача. Потому что вы можете провести несколько плохих игр и выбыть. Тем не менее, победитель чемпионата — это и есть лучшая команда лиги. Между собой мы говорим: «АПЛ — это наш хлеб с маслом. Там мы зарабатываем».
Лига чемпионов — это дополнительный трофей, который мы хотим взять, но мы знаем, что это может зависеть от небольшого везения, поэтому одержимости у нас нет. Сейчас все говорят об успехах «Реала», но было бы справедливо сказал, что им немного везло. Возможно, они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю», — цитирует Сориано Sportbible со ссылкой на Dr. Football Podcast.
С тех пор, как инвестиционная группа из ОАЭ приобрела «Манчестер Сити» в 2008 году, клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз вышел в финал Лиги чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -