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Сегодня, 14:21

Гендиректор «Манчестер Сити»: «ЛЧ не наша основная цель. «Реал» должен был проигрывать «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю»

Гендиректор «Ман Сити» заявил, что Лига чемпионов не является основной целью клуба
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Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что Лига чемпионов не является приоритетным турниром для клуба.

«Мы не делаем ее (Лигу чемпионов) нашей основной целью из-за того, что в турнире большую роль играет удача. Потому что вы можете провести несколько плохих игр и выбыть. Тем не менее, победитель чемпионата — это и есть лучшая команда лиги. Между собой мы говорим: «АПЛ — это наш хлеб с маслом. Там мы зарабатываем».

Лига чемпионов — это дополнительный трофей, который мы хотим взять, но мы знаем, что это может зависеть от небольшого везения, поэтому одержимости у нас нет. Сейчас все говорят об успехах «Реала», но было бы справедливо сказал, что им немного везло. Возможно, они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю», — цитирует Сориано Sportbible со ссылкой на Dr. Football Podcast.

С тех пор, как инвестиционная группа из ОАЭ приобрела «Манчестер Сити» в 2008 году, клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз вышел в финал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Вест Хэм» договорился с «ПСЖ» о выкупе контракта Ареола
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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