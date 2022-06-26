Гендиректор «Манчестер Сити»: «ЛЧ не наша основная цель. «Реал» должен был проигрывать «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что Лига чемпионов не является приоритетным турниром для клуба.

«Мы не делаем ее (Лигу чемпионов) нашей основной целью из-за того, что в турнире большую роль играет удача. Потому что вы можете провести несколько плохих игр и выбыть. Тем не менее, победитель чемпионата — это и есть лучшая команда лиги. Между собой мы говорим: «АПЛ — это наш хлеб с маслом. Там мы зарабатываем».

Лига чемпионов — это дополнительный трофей, который мы хотим взять, но мы знаем, что это может зависеть от небольшого везения, поэтому одержимости у нас нет. Сейчас все говорят об успехах «Реала», но было бы справедливо сказал, что им немного везло. Возможно, они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю», — цитирует Сориано Sportbible со ссылкой на Dr. Football Podcast.

С тех пор, как инвестиционная группа из ОАЭ приобрела «Манчестер Сити» в 2008 году, клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз вышел в финал Лиги чемпионов.