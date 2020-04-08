Генеральный директор АПЛ: «Если сезон-2019/20 не будет доигран, мы потеряем 1 миллиард фунтов»

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс рассказал, какие убытки может потерпеть лига в случае, если сезон-2019/20 будет завершен досрочно.

— Мы теряем доходы на беспрецедентном уровне, как и большая часть экономики Великобритании, — цитирует Sky Sports Мастерса. — Если мы не доиграем сезон-2019/20, то нам грозит убыток в 1 миллиард фунтов, а если ситуация с пандемией коронавируса продолжится, то последуют и другие потери. Это негативно скажется не только на финансовом положении 20 клубов АПЛ, но и крайне негативно повлияет на профессиональный сегмент в целом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 431 973 человека. Умерших — 82 096, выздоровевших — 302 209.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.