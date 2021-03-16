Гендузи отреагировал на слухи о своем уходе из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи, выступающий за «Герту» на правах аренды, отреагировал на слухи о том, что «канониры» продадут его в летнее трансферное окно.

«Моя история в «Арсенале» еще не закончена. Сейчас я сфокусирован на сезоне в «Герте», а потом меня ждет встреча с агентами и представителями клуба, на которой мы обсудим мое будущее. Я все еще футболист «Арсенала». Летом все решится. Контракт с «Арсеналом» действует еще один год. Сейчас я играю в «Герте», чтобы повысить свой уровень», — приводит France Football слова Гендузи.

Гендузи выступает за «Герту» на правах аренды из «Арсенала» с октября 2020 года. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 19 матчах за команду из Берлина. 7 марта сообщалось, что футболист не входит в планы нынешнего главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, в связи с чем «канониры» намерены продать его в ближайшее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 25 миллионов евро.