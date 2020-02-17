Гендузи не попал в состав «Арсенала» на матч с «Ньюкаслом» из-за конфликта с Артетой

У полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи возник конфликт с главным тренером команды Микелем Артетой, сообщают британские СМИ.

По данным The Telegraph, игрок и тренер серьезно поругались на тренировочном сборе в Дубае во время паузы в чемпионате. 20-летний француз вступил в конфликт с тренером на поле, перепалка продолжилась в отеле после тренировки в тот же день.

Из-за случившегося футболист не попал в заявку на матч чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:0). В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.