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Гендузи — лучший игрок «Арсенала» в сентябре

8 октября 2019, 23:42
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Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи признан лучшим игроком клуба в сентябре, сообщает официальный сайт «канониров». Он набрал 48% голосов. Вторую позицию занял Пьер-Эмерик Обамеянг, третью — Калум Чемберс.

В 4 сентябрьских матчах французский полузащитник сделал 2 результативные передачи. Всего в текущем сезоне он провел 8 встреч, все в основном составе.

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