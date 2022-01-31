«Весь мир наблюдает за этим делом. Домашнее насилие нужно признать серьезным преступлением». В Women's Aid отреагировали на скандал с Гринвудом

Генеральный директор благотворительной организации Women's Aid, борющейся с домашним насилием в отношении женщин и детей, Фара Назир прокомментировала скандал с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом. Девушка 20-летнего англичанина Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав сторис на своей странице в Instagram фото побоев.

«Women's Aid разделяет шок и огорчение всех, кто видел фотографии предполагаемого насилия со стороны Мэйсона Гринвуда, — приводит слова Назир Daily Mail. — Весь мир наблюдает за этим делом. Домашнее насилие нужно признать серьезным преступление. Это жизненно важно. «Манчестер Юнайтед», Футбольная ассоциация Англии и полиция должны принять соответствующие меры. Мужчины, женщины, мальчики и девочки, которые смотрят на футболистов как на героев, должны знать, что оправдания насилию нет, кем бы вы ни были».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» отстранил нападающего от работы с командой. Позже полиция Манчестера арестовала Гринвуда по обвинению в избиении бывшей девушки.