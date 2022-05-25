Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано упрекнул «Манчестер Юнайтед» в неэффективных тратах. Он отметил, что за последнее десятилетие «красные дьяволы» потратили больше денег, но не смогли добиться успеха.

«Если вы посмотрите на доходы английских клубов, больше всех зарабатывает «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сориано Daily Mail. — Они заработали на 100 миллионов фунтов больше, чем «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

По его словам, у «Манчестер Сити» денег меньше, чем у «Манчестер Юнайтед».

«Сколько денег «Манчестер Юнайтед» потратил за последние годы и сколько «Манчестер Сити»? Если вы проанализируете, то увидите, что «Манчестер Юнайтед» потратил больше нас, но мы выиграли 11 трофеев за последние годы, а они — один-два», — сказал он.

В прошедшем сезоне «горожане» выиграли английскую премьер-лигу. Манкунианцы заняли шестое место.