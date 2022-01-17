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Сегодня, 03:08

Гаттузо находится в шорт-листе «Эвертона»

Сергей Разин
корреспондент

«Эвертон» рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в шорт-лист «ирисок» входит итальянский специалист Дженнаро Гаттузо. Руководство клуба уже контактировало с агентом тренера Жорже Мендесом.

Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес может вернуться в «Эвертон».

Гаттузо руководил «Сьоном», «Палермо», «Пизой» и «Наполи». 25 мая 2021 года итальянец возглавил «Фиорентину», однако менее чем через месяц покинул клуб.

Дженнаро Гаттузо
ФК Эвертон
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2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
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 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
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 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
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14.01 23:00
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Ман. Сити – Челси
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15.01 18:00
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Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
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Астон Вилла – МЮ
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Тоттенхэм – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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