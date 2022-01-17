Гаттузо находится в шорт-листе «Эвертона»

«Эвертон» рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в шорт-лист «ирисок» входит итальянский специалист Дженнаро Гаттузо. Руководство клуба уже контактировало с агентом тренера Жорже Мендесом.

Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес может вернуться в «Эвертон».

Гаттузо руководил «Сьоном», «Палермо», «Пизой» и «Наполи». 25 мая 2021 года итальянец возглавил «Фиорентину», однако менее чем через месяц покинул клуб.