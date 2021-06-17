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Гаттузо может возглавить «Тоттенхэм»

18:39
Дженнаро Гаттузо. Фото Instagram
Дженнаро Гаттузо. Фото Instagram
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Дженнаро Гаттузо может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, руководство лондонского клуба хочет видеть на посту главного тренера итальянского специалиста.

Сегодня, 17 июня, «Фиорентина» объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Он возглавил клуб 25 мая и должен был приступить к своим обязанностям с 1 июля.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека может возглавить «Тоттенхэм».

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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