Гаттузо может возглавить клуб из АПЛ
13:48
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов английской премьер-лиги, сообщает Football Italia.
По информации источника, 43-летний специалист, который с большой долей вероятности покинет нынешнюю команду по окончании сезона, может стать главным тренером «Вулверхэмптона». Сообщается, что в услугах Гаттузо также заинтересован «Лацио».
Гаттузо возглавляет «Наполи» с 2019 года. Команда из Неаполя занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 53 очками в 27 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168199/report-gattuso-has-offer-premier-league
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