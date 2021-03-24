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Гаттузо может возглавить клуб из АПЛ

13:48
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов английской премьер-лиги, сообщает Football Italia.

По информации источника, 43-летний специалист, который с большой долей вероятности покинет нынешнюю команду по окончании сезона, может стать главным тренером «Вулверхэмптона». Сообщается, что в услугах Гаттузо также заинтересован «Лацио».

Гаттузо возглавляет «Наполи» с 2019 года. Команда из Неаполя занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 53 очками в 27 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168199/report-gattuso-has-offer-premier-league

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