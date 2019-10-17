Гаскойна признали невиновным в сексуальном домогательстве

С бывшего полузащитника сборной Англии Пола Гаскойна сняты обвинения в сексуальных домогательствах, cообщает Sky Sports.

Гаскойна обвиняли в том, что 20 августа 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к одинокой девушке, пытался с ней познакомиться, а затем насильно поцеловал в губы.

Гаскойн в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и ряда других. Карьеру он завершил в 2004 году.