Гаскойн рассказал, как антиалкогольные гранулы вылечили его от алкоголизма

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что операция 2018 года поменяла его жизнь к лучшему. Ветеран, страдавший от алкоголизма, рассказал, что ему вшили в желудок специальные антиалкогольные гранулы. На лечение он потратил порядка 20 тысяч фунтов.

— В желудок вшивают специальные гранулы, и вам становится плохо, если перебрать. Это означает, что вы можете выпить пива или бокал вина и побеседовать, но не можете принять больше, — цитирует Sky Гаскойна. — Как только притрагиваешься к наркотикам или спиртным напиткам, начинается тошнота.