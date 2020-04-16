Гарри Невилл вспомнил, как Руни подрался по пути от одного охранника к другому

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, как в начале карьеры защищали нападающего Уэйна Руни. Форвард — лучший бомбардир в истории клуба.

— К нему приставляли охранников, когда мы шли тусоваться! — приводит слова Невилла Sky Sports. — Когда что-то шло не по плану, чаще всего я брал за это ответственность. В молодости он был немного непредсказуемым.

Всегда думал, что он был целью для людей на улице. Один раз он остановился на вершине лестницы, и охранник передоверил его коллеге. Руни устроил разборку посреди лестницы по пути от одного охранника к другому!