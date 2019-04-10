Гарри Магуайр: "Роджерс оправдал ожидания "Лестера"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр отметил, что команда довольна работой нового тренера Брендана Роджерса.

− Я слышал от многих людей, что он не только отличный тренер, но и приятный человек, − приводит Sky Sports слова Магуайра. − Он определенно оправдал надежды команды. Всем нравится тренироваться и играть под его руководством.

Сейчас у нас хорошая серия из четырех побед подряд. И "Лестер" надеется продлить ее в матче с "Ньюкаслом". Тренер знает, что у команды большие амбиции. Я думаю, у него получится сделать так, чтобы "Лестер" сохранил 7-е место по итогам сезона.

Матч 34 тура чемпионата Англии "Лестер" − "Ньюкасл" начнется 12 апреля в 22.00 (мск).