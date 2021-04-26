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Гарри Магуайр недоволен результатом матча «МЮ» с «Лидсом»

10:02
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (0:0).

«Мы контролировали ход игры, но не наказали соперника. Мы знали, как они будут играть. Наши игроки любят опеку, но в этот раз ничего не получилось. У них было много моментов, мы действовали надежно, но не смогли найти возможность выиграть», — цитирует Магуайра Sky Sports.

«МЮ» с 67 очками занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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