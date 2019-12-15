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Гарри Магуайр: «Игрок «Эвертона» вступил в контакт с Де Хеа. Это должно было быть фолом»

21:15
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).

— Это разочаровывает, — цитирует Магуайр официальный сайт клуба. — Сейчас вы не можете помешать вратарям. Когда я иду на угловой, я знаю, что не могу прыгнуть на вратаря и вступить с ним в контакт, если я не вступлю в контакт одновременно.

Вы видели, как напал игрок «Эвертона» и вступил в контакт с Де Хеа. Он не вступил в контакт с мячом. Это должно было быть фолом.

Я сразу спросил Дэвида, и он сказал, что это фол. Очевидно, он разочарован тем, что не смог сыграть на ноль.

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