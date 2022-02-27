Гарри Кейн высказался о взаимопонимании с Сон Хын Мином после матча с «Лидсом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн подвел итоги победного матча команды над «Лидсом» (4:0) в 27-м туре АПЛ.

«Команда вернулась в норму. Игра с «Лидсом» была невероятная, мы заслужили эти три очка. Взаимодействие с Соном? Мы играем друг с другом очень-очень давно. Мы хорошо понимаем друг друга», — цитирует Кейна Sky Sports.

Сон Хын Мин забил финальный мяч в этом матче с передачи Кейна. Таким образом, этот дуэт установил новый рекорд АПЛ.

«Тоттенхэм» набрал 42 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. В активе «Лидса» осталось 23 очка (15-е место).