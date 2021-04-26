Гарри Кейн в матче с «Манчестер Сити» повторил собственный антирекорд 2018 года

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн в матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:0) повторил свой антирекорд 2018 года.

В этой встрече 27-летний футболист не нанес ни единого удара и не создал ни одного голевого момента для своей команды, сообщает Opta Joe.

В 2018 году Кейн также не сделал ни одного результативного действия в матче «шпор» с «Интером» (1:2) в Лиге чемпионов. В этом сезоне футболист участвовал в 44 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись 31 голами и 16 результативными передачами.