Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гарри Кейн прокомментировал победный матч с Албанией

06:05
Теги:

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги матча 2-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 с Албанией (2:0).

«Матч был хороший. На старте мы, возможно, были немного медленными. Но мы изменили нашу схему, и это помогло. Бывает, что дела идут не так как надо. Это часть игры нападающего. Нужно оставаться сосредоточенным. Мы продолжаем усердно работать. Матч против Польши будет трудным», — приводит слова Кейна ВВС.

31 марта Англия примет сборную Польши в 3-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022. Начало — в 21.45 мск.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...