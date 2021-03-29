Гарри Кейн прокомментировал победный матч с Албанией

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги матча 2-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 с Албанией (2:0).

«Матч был хороший. На старте мы, возможно, были немного медленными. Но мы изменили нашу схему, и это помогло. Бывает, что дела идут не так как надо. Это часть игры нападающего. Нужно оставаться сосредоточенным. Мы продолжаем усердно работать. Матч против Польши будет трудным», — приводит слова Кейна ВВС.

31 марта Англия примет сборную Польши в 3-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022. Начало — в 21.45 мск.