Гарри Кейн пока не знает, покинет ли «Тоттенхэм» этой зимой

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн этой зимой может сменить команду, пишет Sky. Главным претендентом на игрока является «Бавария».

По данным источника, немцы готовы предложить нападающему долгосрочный контракт, однако условия соглашения пока не обсуждались.

Кроме того, «Тоттенхэм» также готов продлить контракт с Кейном, который истекает летом 2024 года.

В СМИ также говорится о предложениях клубов АПЛ о возможном трансфере англичанина.