Гарри Кейн готов подписать новый контракт с «Тоттенхэмом», если в нем будут отступные

Нападающий Гарри Кейн может продлить контракт с «Тоттенхэмом», утверждает The Guardian.

28-летний англичанин готов подписать новое соглашение с клубом, если в контракте пропишут отступные. Обычно «Тоттенхэм» отказывается включать отступные в контракты своих игроков, но для Кейна могут сделать исключение.

Если стороны договорятся о новом соглашении, то зарплата Кейна существенно увеличится.

Срок действующего контракта нападающего с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.