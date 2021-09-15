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Гарри Кейн готов подписать новый контракт с «Тоттенхэмом», если в нем будут отступные

18:54
Гарри Кейн. Фото Reuters
Гарри Кейн. Фото Reuters
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Нападающий Гарри Кейн может продлить контракт с «Тоттенхэмом», утверждает The Guardian.

28-летний англичанин готов подписать новое соглашение с клубом, если в контракте пропишут отступные. Обычно «Тоттенхэм» отказывается включать отступные в контракты своих игроков, но для Кейна могут сделать исключение.

Если стороны договорятся о новом соглашении, то зарплата Кейна существенно увеличится.

Срок действующего контракта нападающего с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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