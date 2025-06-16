Гарначо хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо принял решение о своем будущем на фоне интереса со стороны «Байера».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 20-летний игрок хочет остаться в Англии. Гарначо хотел видеть в «Байере» новый главный тренер команды Эрик Тен Хаг, ранее возглавлявший «МЮ».

Ранее сообщалось, что трансфер Гарначо рассматривают в «Наполи» и «Астон Вилле».

В сезоне-2024/25 аргентинец во всех турнирах сыграл за «Манчестер Юнайтед» 58 матчей, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.