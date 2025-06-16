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16 июня 2025, 06:20

Гарначо хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо принял решение о своем будущем на фоне интереса со стороны «Байера».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 20-летний игрок хочет остаться в Англии. Гарначо хотел видеть в «Байере» новый главный тренер команды Эрик Тен Хаг, ранее возглавлявший «МЮ».

Ранее сообщалось, что трансфер Гарначо рассматривают в «Наполи» и «Астон Вилле».

В сезоне-2024/25 аргентинец во всех турнирах сыграл за «Манчестер Юнайтед» 58 матчей, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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