Гари Невилл — об «Арсенале» Артеты: «История не помнит тех, кто немного не дотянул до титулов»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал лондонский «Арсенал» и его главного тренера Микеля Артету за отстутствие трофеев.
«Если эта великолепная команда «Арсенала» не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов, то они могут забыть о том, чтобы войти в историю. Это сурово, но такова реальность элитного спорта. Никто не будет с теплотой вспоминать великолепие Уильяма Салиба и Габриэля в защите, блеск Мартина Эдегора и Деклана Райса, выдающиеся сейвы Давида Райи или прорыв Букайо Саки в атаке. Не будет никаких документальных фильмов Netflix. Их никогда не будут чествовать или восхищаться ими. Их будут игнорировать, как неполноценных мужиков.
История не прощает тех, кто немного не дотягивает. И именно поэтому, несмотря на всю превосходную работу, проделанную ими за последние два года, им еще предстоит сделать шаг вперед. Прошла еще слишком малая часть сезона, чтобы называть воскресную встречу с «Манчестер Сити» решающей в борьбе за титул», — цитирует Невилла The Sun.
42-летний Артета возглавляет «канониров» с 2019 года. За это время команда дважды занимала 2-е место в АПЛ, выиграла Кубок Англии в сезоне-2019/20 и дважды завоевала Суперкубок страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
7
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
8
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
10
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|0 : 3
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 0
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|3 : 1
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|0 : 0
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0