Гари Невилл: «В течение ближайшего года Салах покинет «Ливерпуль»

Телеэксперт Sky Sports, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал неожиданную точку зрения относительно будущего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Могу точно сказать, что в течение ближайших 12 месяцев Салах покинет «Ливерпуль». Я вижу это, я чувствую это, и мой коллега Джейми Каррагер солидарен со мной. Я абсолютно гарантирую вам такое развитие событий», — заявил Невилл в интервью Mail Online.

Мохаммед Салах моментально отреагировал на мнение Гари. «Я счастлив в «Ливерпуле», я счастлив в клубе и в городе. Я обожаю фанатов, а они — меня. Лучшего и пожелать сложно», — парировал египтянин.

27-лентий футболист в текущем сезоне провел четыре матча за «красных» и забил один мяч. Всего он провел за команду 108 матчей и забил 72 мяча при 30 голевых передачах.

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