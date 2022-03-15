Гари Невилл сравнил нападение «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что в нападении «Ливерпуль» сильнее «Манчестер Сити».

Накануне «горожане» не смогли обыграть «Кристалл Пэлас» (0:0) в матче АПЛ. Отставание «Ливерпуля» от «Сити» в турнирной таблице сократилось до 4-х очков.

«Если бы с «Кристал Пэлас» играл «Ливерпуль», то они бы выиграли этот матч, у них лучше нападение, лучшие нападающие. Они более безжалостны. У «Сити» невероятные игроки, фантастические, но перед воротами они не самые безжалостные», — цитирует Невилла Monday Night Football.

«Горожане» занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков, в активе «Ливерпуля» 66 очков и вторая позиция.