Гари Невилл: «Сейчас я уже не так уверен в том, что сезон-2019/20 будет доигран»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», теперь — эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что его уверенность в том, что сезон-2019/20 будет доигран, резко снизилась за последнее время.

— Пять или шесть недель назад, когда мы еще не проводили эфиры по видеосвязи, я был на 99 процентов уверен, что нынешний сезон будет доигран, — сказал в эфире Sky Sports Невилл. — Я думал так обо всех без исключения турнирах, вне зависимости от того, проходили бы матчи при пустых трибунах или нет. Теперь я вижу сложности с контрактами, с которыми сталкивается Профессиональная футбольная ассоциация. Вижу, как сложно будет начать играть при пустых трибунах, если кто-то из футболистов заразится. Всем опять придется садиться на карантин. Понимаю, как сложно будет фанатам добираться до Стамбула, где должен пройти финал Лиги чемпионов в этом году. Болельщики будут искать любые способы попасть туда. В общем, если честно, то я уже гораздо меньше уверен в том, что сезон-2019/20 доиграют.

Сезон-2019/20 в большинстве стран мира приостановлен из-за пандемии коронавируса. Большинство соревнований приостановлено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 190 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 147 010 летальных исходов, выздоровели 553 609 человек.