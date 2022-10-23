Гари Невилл считает, что «МЮ» будет лучше без Роналду
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, что думает о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.
«Сейчас вы встретите мало болельщиков, которые бы поставили Роналду в стартовый состав. Команде без него лучше, забивают больше, набирают больше очков. «МЮ» без него выглядит лучше», — цитирует Невилла Sky Sports.
Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
4
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
5
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
15
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
18
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
19
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|
20
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|3 : 0
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|3 : 1
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0