Гари Невилл: «Робертсон играл против «Манчестер Сити» так, словно неделю не выходил из запоя»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона за действия во время матча 32-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:4).

— Робертсон прекрасно играл за «Ливерпуль» в последние 2 года, однако в матче против «Сити» он действовал так, словно неделю не выходил из запоя, — сказал в эфире Sky Sports Невилл. — Он был совсем непохож на себя. Странно было видеть, как он оставляет столько пространства. Он выдергивается и позволяет себя обыгрывать. Робертсон видел, как на него шел Фоден, которому в итоге потребовалась лишь пара движений, после чего он завершил атаку так, что это восхитило Хосепа Гвардьолу.