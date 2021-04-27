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Гари Невилл раскритиковал «Тоттенхэм»

10:57
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о поражении лондонского клуба в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:1).

«Тоттенхэм» всю игру вел себя пассивно. У команды есть невероятные игроки, я ждал от них большего. Конечно, это был матч после ухода Моуринью, да и для всех клубов, связанных с Суперлигой, это была тяжелая неделя. Они остались без тренера и играли с отличной командой. Это и было решающим фактором. «Тоттенхэм» выглядел командой, которая лишь реагирует на действия соперника, и не имеет собственных идей», — цитирует Невилла Sky Sports.

После 33 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 53 балла и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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