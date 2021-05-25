Гари Невилл против идеи возвращения Роналду в «МЮ»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном возвращении форварда Криштиану Роналду в манкунианский клуб.

«Лучше оставить воспоминания там, где они есть», — написал Невилл в Twitter.

36-летний португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. За клуб он забил 118 голов и сделал 69 передач в 292 играх. В составе «МЮ» Роналду выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Англии.